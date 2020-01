Pogoda: Słonecznie i ciepło w całym kraju. Na termometrach nawet 10 stopni

Pogoda na dziś - niedzielę 12 stycznia. Temperatura na Dolnym Śląsku wzrośnie do 8-10 stopni Celsjusza. Poza tym 4-6 stopni. Opady deszczu możliwe na wybrzeżu, lokalnie ciągle słaba mżawka. Wiatr z kierunków zachodnich i południowych silny, w porywach do 50-60 km/h. Na południu miejscami słaby.

Pogoda na niedzielę, 12 stycznia. Przeważający obszar kraju pozostaje w zasięgu klina wyżu, znad Węgier, jedynie nad północną część kraju nasuwa się zatoka niżowa z frontem atmosferycznym.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Jaka pogoda w niedzielę 12 stycznia?

W niedzielę od południa do wieczora w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie, a po południu również na Pomorzu, duże. Na południowym wschodzie słabe opady mżawki, po południu na Pomorzu deszczu. Przed południem na południu oraz w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od 2-3 stopni na wschodzie, miejscami na południu i Kaszubach do 5-10 stopni Celsjusza w centrum i na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 5 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

