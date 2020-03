Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW nad Europą dominują rozległe niże z głównymi ośrodkami nad północno-zachodnim Atlantykiem oraz nad Morzem Norweskim, z którymi związane są układy frontów atmosferycznych; jedynie południowo-zachodnia część kontynentu jest pod wpływem klina Wyżu Azorskiego. Nad Polskę nasuwa się zatoka niżowa związana z głębokim niżem znad Morza Norweskiego. Z zatoką tą związany jest chłodny front atmosferyczny, który przemieszcza się wolno w głąb kraju. Utrzymuje się nad nami powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody na 09.03.2020

W poniedziałek na zachodzie, północy i krańcach wschodnich będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano gdzieniegdzie utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 7°C na wschodzie kraju i nad morzem do 11°C na Dolnym Śląsku, na terenach podgórskich około 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju, słabe opady deszczu, w górach śniegu. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2°C na wschodzie do 4°C nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat od -6°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, w Sudetach w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Rano lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna 9°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna około 1°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP