W niedziele czekają nas przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe są także burze. Temperatura maksymalna od 24 st.C do 28 st.C; chłodniej na wybrzeżu oraz gdzieniegdzie na Pomorzu od 22 st.C do 23 st.C.

W niedzielę na krańcach wschodnich zachmurzenie małe; na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na krańcach zachodnich możliwe burze. Temperatura maksymalna od 24 st.C do 28 st.C; chłodniej na wybrzeżu oraz gdzieniegdzie na Pomorzu od 22 st.C do 23 st.C. Wiatr słaby, i umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W nocy na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe; na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, na krańcach zachodnich możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na zachodzie Dolnego Śląska. Temperatura minimalna od 15 st.C do 18 st.C, lokalnie na Pomorzu Zachodnim i Podhalu 13 st.C; chłodniej w kotlinach górskich Karpat od 10 st.C do 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie kraju w porywach do 60 km/h, południowy skręcający na zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 27 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

