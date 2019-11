W poniedziałek czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 st. do 11 st. na północy i wschodzie kraju oraz od 12 st. do 15 st. na pozostałym obszarze.

W poniedziałek na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 9 st. do 11 st. na północy i wschodzie kraju oraz od 12 st. do 15 st. na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. Na obszarach podgórskich porywy wiatru do 60 km/h, w Beskidach do 80 km/h, w Bieszczadach do 90 km/h, w Tatrach i Sudetach do 100 km/h, po południu w Sudetach słabnący do 60 km/h.

W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowych okresami duże. Słaby deszcz możliwy także w Karpatach. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 st. na zachodzie, w kotlinach sudeckich i w Małopolsce do 6 st. na północnym wschodzie i na Helu; na Pomorzu miejscami 2 st. oraz na Podhalu około 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, z kierunków południowych. W Sudetach, Bieszczadach i Beskidach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe rozpogodzenia. Rano lokalnie silne zamglenia, możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr słaby, w pierwszej połowie nocy okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

RadioZET.pl/ PAP