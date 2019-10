Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia ze względu na silną mgłę, która ma się unosić od około godziny 22 w środę do około godziny 9 w czwartek w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. IMGW prognozuje, że miejscami widzialność może tam wynosić od 100 do 200 m.

Silne mgły mogą się pojawić również w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Tam widzialność może wynosić do około 100 metrów.

"Zachowajcie ostrożność!" - apeluje RCB na swoim profilu na Twitterze.

Pogoda na czwartek, 24 października

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie okresami duże. Przed południem we wschodniej połowie kraju oraz Wielkopolsce mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.

Temperatura maksymalna od 15 st., 16 st. na północy do 24 st. na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni. W rejonach podgórskich Karpat wiatr umiarkowany i okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.

