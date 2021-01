Pogoda w weekend (16-17 stycznia) przypomni nam, jak wygląda prawdziwa zima. Jak podaje IMGW, najbliższe dwa dni będą najzimniejszymi od dwóch lat. Lokalnie temperatura może spaść do minus 22 stopni Celsjusza. Duży mróz i opady śniegu spodziewane są już w nocy z piątku na sobotę. Największe opady śniegu wystąpią na Pomorzu Wschodnim i Żuławach - do 15 cm. Podobnie wysoko w górach - 15 cm. Z kolei na północnym-wschodzie i na terenach górskich pokrywa śnieżna przyrośnie o ok. 10 cm, a na wschodzie kraju - ok. 8 cm.

Prognoza pogody na weekend. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni wydało w piątek 15 stycznia ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu w nadmorskich i wschodnich powiatach województwa pomorskiego. Alert IMGW obowiązuje od piątku od godz. 18 do soboty do godz. 18.

Intensywne opady śniegu są również spodziewane w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowski, puckim, sztumskim, kartuskim, kwidzyńskim, nowodworskim, malborskim i tczewskim oraz w Gdyni. W sobotę 16 stycznia śnieg padać będzie również w centralnej Polsce - tam spadnie ok. 5 cm białego puchu.

- Te 5 cm będzie zauważalne. Opady śniegu o natężeniu umiarkowanym - a takie właśnie mają być - mogą powodować problemy na drogach. Kierowcy już od dziś muszą uważać, bo śniegu będzie dużo - powiedział synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Silny mróz w Tatrach i na wschodzie kraju

Również w piątek IMGW wydał alerty pierwszego, najniższego stopnia ze względu na silny mróz. Ostrzeżenia przed mrozem objęły powiat tatrzański i wschodnie powiaty Polski - całe województwo podlaskie oraz część województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Temperatura w nocy z piątku na sobotę spadnie tam poniżej minus 15 stopni Celsjusza.

W sobotę maksymalne wartości na termometrach na Suwalszczyźnie osiągną minus 11 stopni, na Podhalu ok. minus 10 stopni, zaś w centrum minus 5, minus 6 stopni. Najcieplej na zachodzie, tam ok. minus 2 stopnie, a na samym Wybrzeżu temperatura maksymalna może osiągnąć wartości powyżej zera. Prognozowane są również dalsze opady śniegu mogącego powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/IMGW/PAP