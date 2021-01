Zima w Polsce zaatakowała na początku ostatniego tygodnia stycznia 2021 roku. W poniedziałek strażacy w związku ze śnieżycami interweniowali ponad 400 razy. Na Podkarpaciu brak prądu spowodowany był zerwaniem linii energetycznych i uszkodzeniem stacji transformatorowych ze średniego na niskie napięcie. Linie energetyczne zostały zerwane przez zalegający na nich ciężki, mokry śnieg, a także przez konary łamane pod naporem śniegu. W momencie kulminacyjnym w województwie podkarpackim prądu nie miało około 40 tys. gospodarstw.

Ostrzeżenia IMGW: zawieje i zamiecie śnieżne północno-wschodniej Polsce

Jak podaje IMGW, wieczorem do godziny 23 mieszkańcy północno-wschodniej Polski mogą spodziewać się zawiei i zamieci śnieżnych. – To ze względu na silniejszy, porywisty wiatr, który tam się daje we znaki – wyjaśnił Mateusz Barczyk, synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nadal też - ale już tylko w rejonie Suwalszczyzny - będzie do środowego południa intensywnie padać śnieg. Spaść może tam od 10 do 20 cm białego puchu. – W porównaniu z opadami z wczoraj w nocy i dzisiaj jest to trochę nowy obszar. Do tej pory nie napadało tam aż tak wiele śniegu – zwrócił uwagę synoptyk.

Poza tym nadal będzie ślisko - na drogach i chodnikach trzeba uważać na południu kraju. Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem dla województw: małopolskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Po opadach mokrego śniegu będą zamarzały nawierzchnie dróg i chodników. Temperatura na tym obszarze będzie się wahać od minus 2 stopni do minus 4 stopni Celsjusza.

31 tys. odbiorców jest wciąż w Podlaskiem bez prądu w związku z awariami, do których doszło na skutek opadów śniegu - podała 26 stycznia wieczorem spółka PGE Dystrybucja SA. Trudne warunki utrzymują się na drogach w regionie. Problemy są po południu np. na drodze krajowej nr 19 na odcinek Bielsk Podlaski-Siemiatycze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że ciężarówki nie mogą podjechać pod wzniesienie, co spowodowało zablokowanie pasa w stronę Siemiatycz. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.

