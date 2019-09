W sobotę czeka nas deszczowa pogoda. Miejscami możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 12 st. na Przedgórzu Sudeckim, do 14 st., 16 st. na Dolnym Śląsku oraz miejscami w Wielkopolsce do 21 st., 24 st. w województwach wschodnich.

W sobotę w kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na wschodzie, wybrzeżu oraz krańcach północno-zachodnich. Opady deszczu, zwłaszcza na obszarze od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, po Pomorze i Kujawy, a także miejscami na południowym wschodzie. W rejonie Karpat możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. na Przedgórzu Sudeckim, do 14 st., 16 st. na Dolnym Śląsku oraz miejscami w Wielkopolsce do 21 st., 24 st. w województwach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się z przewagą kierunku południowego. Podczas burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu, głównie na obszarze od Pomorza i Warmii, przez Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Górny Śląsk i Małopolskę. W Karpatach możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, w Karpatach do 20 mm. Na pozostałym obszarze miejscami większe przejaśnienia i opady tylko miejscami. Temperatura minimalna od 9 st. lokalnie na Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim do 15 st., 16 st. na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr na przeważającym obszarze słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Podczas burz wiatr porywisty.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr na ogół słaby, początkowo wschodni i południowo-wschodni, potem zmienny. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 15 st. Wiatr słaby, zmienny.

