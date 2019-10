W środę czekają nas opady deszczu, w wielu miejscach o intensywnym nasileniu - alarmuje IMGW. Temperatura maksymalna na północy kraju i w kotlinach sudeckich od 10 do 15 st., na pozostałym terenie od 16 do 22 st.

W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, na północnym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie na zachodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na Mazowszu, Mazurach i Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna na północy kraju i w kotlinach sudeckich od 10 do 15 st., na pozostałym terenie od 16 do 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h na Podkarpaciu, w Tatrach do 90 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie będzie całkowite i duże z opadami deszczu, na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na pozostałym terenie zachmurzenie umiarkowane i duże, z zanikającymi od zachodu opadami deszczu. Nad morzem możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm w Karpatach i do 20 mm w Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna od 4 st. miejscami na północy kraju i w kotlinach karpackich do 10 st. gdzieniegdzie na wybrzeżu i Lubelszczyźnie; chłodniej lokalnie w kotlinach sudeckich - około 2 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny, miejscami porywisty, w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, z kierunków zachodnich. W Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie ma być duże zachmurzenie i opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 17 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie początkowo całkowite, później duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni i zachodni.

RadioZET.pl/PAP