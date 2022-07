Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w czwartek we Wrocławiu zanotowano aż 37,4 stopnia. To rekord temperatury dla lipca. W najbliższych dniach nadal ma być bardzo gorąco. IMGW utrzymał ostrzeżenia 3. stopnia dla niektórych regionów.

Pogoda w czwartek upłynęła pod znakiem upałów. Bardzo gorąco było niemal w całej Polsce. Temperatura była najmniej dokuczliwa we wschodniej Polsce – tam zwykle nie przekraczała 30 st. C.

IMGW podał, że w czwartek we Wrocławiu zanotowano aż 37,4 stopnia. Tym samym został pobity rekord gorąca w lipcu z 2019 roku (37,1 st. C). Natomiast w Kórnik w Wielkopolsce odczytano aż 37,9 stopnia st. C.

Pogoda. Apogeum upałów. W Kórniku aż 37,9 st. C

Synoptycy odróżniają wskazanie ze stacji synoptycznych, od tych notowanych w punktach pomiaru telemetrycznego. Dlatego dopiero na drugim miejscu wymieniają temperaturę odczytaną na termometrze w wielkopolskim miasteczku.

"Dane ze stacji telemetrycznych pokazują 37,9 stopnia w Kórniku” - czytamy na profilu IMGW na Twitterze. Według Instytutu najzimniej było w czwartek w Białymstoku - 27,9 stopnia. Podobne temperatury notowano wzdłuż całej wschodniej granicy.

Ostrzeżenia IMGW. Alert trzeciego stopnia przed upałami

IMGW utrzymał ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia, choć prognozowane temperatury nie są już takie wysokie. "Nadal prognozuje się upały. W piątek i sobotę od 30 do 32 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 20 stopni" - brzmi treść ostrzeżenia, które wydano dla powiatów we wschodniej części województwa wielkopolskiego, południowej części pomorskiego i północnej dolnośląskiego oraz w całym województwie opolskim.



Dla centralnej i północno-wschodniej Polski wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. "Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 stopni" - czytamy w ostrzeżeniu dla najbardziej na wschód wysuniętych powiatów. Żadnych ostrzeżeń nie wydano jedynie dla północnych krańców województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Gdzie jest burza? Radar burz

W całej zachodniej Polsce, czyli w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, części opolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad" - przekazał IMGW. To ostrzeżenie obowiązuje do piątku.

Aktualną sytuację pogodową można śledzić na radarze burzowym na żywo. W czwartek późnym wieczorem grzmiało w zachodniej Polsce. "Aktywność burz utrzymywać się będzie przez całą noc" - przekazał IMGW.

RadioZET.pl/PAP - Luiza Łuniewska