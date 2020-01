We wtorek w wielu regionach czekają nas opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st. na Suwalszczyźnie do 8 st. na Dolnym Śląsku, chłodniej na Podhalu: około 2 st.

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia, Skandynawia oraz Półwysep Iberyjski znajdują się pod wpływem wyżów, pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu układów niskiego ciśnienia. Polska znajduje się w ciepłym wycinku niżu znad południowej Skandynawii, w stosunkowo ciepłej masie powietrza polarnego morskiego. Z zachodu na wschód przez Polskę przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać chłodniejsza i wilgotniejsza masa powietrza polarnego morskiego.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach tylko śniegu. Wieczorem na zachodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 2 st. na Suwalszczyźnie do 8 st. na Dolnym Śląsku, chłodniej na Podhalu: około 2 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na południu kraju w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Temperatura minimalna od -1 st. do 2 st., na terenach podgórskich od -4 st. do -2 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna 0 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

