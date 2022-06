Pogoda. Wracają burze z gradem. IMGW wydał prognozę zagrożeń na 16 czerwca

Pogoda w pierwszy dzień długiego weekendu nie będzie zachęcać do wypoczynku na świeżym powietrzu. W czwartek (16 czerwca) IMGW prognozuje opady deszczu w całym kraju i burze z gradem na południowym zachodzie.

Gdzie jest burza? IMGW wydał prognozę zagrożeń na 16 czerwca

Synoptyk Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazała, że burze mogą wystąpić w pasie od Dolnego Śląska, Małopolski po Suwalszczyznę i Podlasie. – Najbardziej intensywne zjawiska w tych burzach spodziewane są na południowym zachodzie. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku Górnym i Małopolsce może spaść grad – powiedziała.

W prognozowanych na tym obszarze burzach może spaść do 35 mm deszczu, a wiatr w porywach może osiągać do 80 km/h. IMGW planuje wydać ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego,

wielkopolskiego.

W czwartek 16 czerwca temperatura będzie rosła. – Nadal najchłodniej na Wybrzeżu i na krańcach północnych. Tam od 18 do 21 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 22 do 27 stopni – przekazała Dąbrowska. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

Rozpogodzenie i ocieplenie prognozowane jest na sobotę. Bardzo ciepłe, zwrotnikowe powietrze, które napłynie z zachodu Europy, spowoduje znaczny wzrost temperatury do 24-26 stopni nad morzem i na wschodzie kraju oraz do 30 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie. Najgoręcej będzie w niedzielę. Koniec długiego czerwcowego weekendu upłynie pod znakiem słonecznej aury z temperaturą maksymalną w centrum do 28 stopni, a na południu nawet do 31 stopni Celsjusza.

