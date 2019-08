Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, na południu okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu, a lokalnie, zwłaszcza na obszarach podgórskich i w górach, burz. W czasie burz możliwe opady do 20 mm, lokalnie 35 mm i grad. Temperatura maksymalna od 23°C nad morzem do około 29°C, 30°C w centrum i 32°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu lub burzami. W czasie burz opady lokalnie do 10 mm. Temperatura minimalna od 12°C na północnym wschodzie do 19°C na południu. Wiatr słaby, nad morzem lokalnie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 17°C. Wiatr na ogół słaby, wschodni i południowo-wschodni.

RadioZET.pl/PAP