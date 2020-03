Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w Polsce zacznie się zmieniać. Od piątku przez Polskę z północy na południe kraju przemieści się front atmosferyczny, za którym stopniowo zacznie napływać dużo chłodniejsze, arktyczne powietrze.

Zmiana pogody. Ostrzeżenie IMGW przed przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenie pierwszego stopnia dla:

województwa warmińsko - mazurskiego,

podlaskiego,

północno-wschodniej części woj. mazowieckiego,

powiatu bialskiego w woj. lubelskim,

północnej i środkowej części kujawsko-pomorskiego,

środkowej i południowej części w woj. pomorskim.

Synoptycy IMGW ostrzegają, że na tych terenach przewiduje się wystąpienie przymrozków od godziny 22 w czwartek do godziny 8 w piątek.

Lokalnie - na ter. woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego - temperatura spadnie do -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C, a na pozostałym obszarze spadnie do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C.

Pogoda. W weekend chwyci mróz

Gwałtowny spadek temperatur odczujemy w weekend. Północno-wschodni, silny i porywisty wiatr, przyniesie arktyczne powietrze. Jak podaje serwis twojapogoda.pl, temperatura nocami i o porankach spadnie miejscami nawet do -10 st. C. Synoptycy nie wykluczają lokalnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/twojapogoda.pl