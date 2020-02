12 stopni mrozu i niemal dwa metry śniegu. Zima zaatakowała na południu Polski

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są trudne. – Nie wszystkie szlaki są przetarte. Część z nich jest oblodzona. Bez raków lub raczków i czekana lepiej się nie wybierać na wędrówkę – mówi ratownik dyżurny stacji GOPR w Szczyrku Edmund Górny.

Na Babiej Górze mogą zejść lawiny. Obowiązuje tam drugi stopień zagrożenia, co oznacza, że jest ono umiarkowane. Dotyczy to stromych stoków, zwłaszcza w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu przez wiatr. Babiogórski Park Narodowy podał, że do odwołania zamknięty jest szlak żółty na Babią Górę, zwany Akademicką Percią.

Zima w Tatrach

W czwartkowy poranek na Kasprowym Wierchu odnotowano temperaturę minus 12 stopni Celsjusza. Nad Tatrami zaświeciło słońce zachęcając do górskich wędrówek, jedna należy mieć na uwadze, że na tatrzańskich szlakach zalega świeży śnieg, a miejscami występują oblodzenia i jest ślisko. Na Kasprowym Wierch leży już niemal dwa metry śniegu.

Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, na niektórych, mniej uczęszczanych szlakach, wciąż zalegają połamane przez wiatr gałęzie oraz pojedyncze drzewa. Są one na bieżąco usuwane. Powyżej górnej granicy lasu wiele szlaków jest przykrytych śniegiem.

W Gorcach również zalega gruba warstwa śniegu. Na najwyższym szczycie tego pasma - Turbaczu jest ponad metr śniegu, a termometry w czwartek rano wskazywały tam minus 6 stopni.

RadioZET.pl/PAP