Pokazali prognozę na długi weekend. Pogoda nie da nam odpocząć

Pogoda na długi weekend (do 15 sierpnia włącznie) upłynie pod znakiem gorącej aury i gwałtownych zjawisk pogodowych. Synoptycy zapowiadają wysokie temperatury oraz gdzieniegdzie deszcze i burze.

Pogoda na długi weekend. Temperatura przekroczy 30 stopni

W piątek w kraju dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na krańcach wschodnich będzie ono duże. Na południowym wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Temperatura maksymalna na północy kraju wyniesie od 27 do 31 st. C, w strefie nadmorskiej i na pozostałym obszarze od 21 do 26 st. C.

Jak podaje TVN Meteo, w sobotę termometry wskażą od 24 stopni na południu i południowym wschodzie, przez 26 w centrum kraju, do 30 na północnym zachodzie. W niedzielę najchłodniej będzie na Podkarpaciu (25 stopni), najcieplej zaś w okolicach Szczecina (30 stopni).

W poniedziałek zaś najwyższa temperatura ma zostać odnotowana na Pomorzu Zachodnim i będzie to 31 stopni Celsjusza. Oznacza to, że z każdym kolejnym dniem długiego weekendu, przynajmniej w części kraju, będzie goręcej.

Jak jednak zauważył w rozmowie z Wirtualną Polską dr Grzegorz Duniec z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, choć "temperatura niemal wszędzie będzie oscylować wokół 30 stopni", wyjątkiem tutaj może być Podhale, gdzie "słupki rtęci dojdą do 20. kreski".

Ostrzeżenia IMGW przed upałami i burzami z gradem

Czy przez długi weekend doskwierać nam będzie deszcz? Zdaniem dr Duńca jeśli tak, to w niewielkim stopniu. Opady mogą występować praktycznie we wszystkich regionach Polski, ale zwykle będą miały przelotny charakter. Rozmówca WP ostrzega, że jedynie "na Podkarpaciu i Śląsku w niedzielę wieczorem może padać intensywnie".

Przed upałami ostrzega natomiast macierzysta jednostka dr Duńca, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał już alerty dla kilku województw (choć z wyłączeniem kilku powiatów):

zachodniopomorskiego

pomorskiego

lubuskiego

kujawsko-pomorskiego

Ostrzeżenia mają pierwszy stopień i w części powiatów będą obowiązywać do soboty do godz. 18, a w niektórych rejonach nawet do poniedziałku do godz. 20. IMGW zastrzega sobie również możliwość ich przedłużenia.

Alerty dotyczące burz z gradem (do piątku do godz. 22) dotyczą większego obszaru woj. lubelskiego, powiatu siemiatyckiego na Podlaskim oraz powiatów sokołowskiego i siedleckiego na Mazowszu.

Natomiast komunikaty ws. silnych deszczów z burzami - woj. podkarpackiego i małopolskiego oraz południowych powiatów woj. śląskiego i świętokrzyskiego. Te zaś obowiązują do soboty do godz. 22.

RadioZET.pl/wp.pl/tvnmeteo.pl/PAP/IMGW/Twitter