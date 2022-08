Pomarańczowe alerty przed upałami. Takich temperatur nie było już dawno

Poranek 4 sierpnia na wschodzie - jak podkreśla synoptyk IMGW Dorota Pacocha - odznaczy się silnymi zamgleniami i mgłami, które będą ograniczać widzialność do 500 metrów. Temperatura o tej porze będzie się wahać od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 st. C na zachodzie.

Po południu będzie upalnie niemal w całej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia o upałach. - Ostrzeżeniem będzie objęty prawie cały obszar kraju, prócz wschodnich terenów - wskazała Pacocha.

Zgodnie z prognozą w czwartek najcieplej będzie na zachodzie. Tam temperatura sięgnie 36 stopni Celsjusza. Słonecznie i ciepło będzie także w centrum, do 30 st. C. Nieco chłodniej na krańcach wschodnich oraz nad morzem 27-28 stopni, najniższa za to na Podhalu - 26 st. C.

RadioZET.pl/ Paweł Auguff (PAP)