Zima w Polsce rozkręca się. Pogoda w tym tygodniu z dnia na dzień będzie robić się coraz bardziej mroźna. Do Polski z północy i północnego wschodu kontynentu płyną coraz chłodniejsze masy powietrza. Jak podaje IMGW, najchłodniej będzie na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazurach i Suwalszczyźnie oraz w regionach podgórskich.

- Może nie bestia, ale bestyjka ze wschodu daje o sobie znać. Będzie chłodniej, ale nie spodziewajmy się mrozów do minus 30 stopni Celsjusza - mówi w rozmowie z Radiem ZET synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Portal fanipogody.pl informuje, że pierwszy gwałtowny spadek temperatur odczujemy w nocy z czwartku na piątek. Do poniedziałku termometry na wschodzie kraju będą pokazywać nawet minus 20 stopni Celsjusza. Mroźna aura ma odpuścić na początku przyszłego tygodnia, gdy wpływ na pogodę w Polsce będą miały niże znad Atlantyku.

Pogoda w Polsce. Intensywne opady śniegu w trzech województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę 13 stycznia ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w w województwach:

dolnośląskim,

śląskim,

małopolskim.

Ponadto na Dolnym Śląsku mogą wystąpić zamiecie śnieżne. Alerty drugiego stopnia wydano dla powiatu tatrzańskiego w Małopolsce, powiatów: suskiego, cieszyńskiego, bielskiego oraz Bielsko-Białej w woj. śląskim oraz dla południowych i graniczących z Niemcami powiatów Dolnego Śląska. Przewiduje się na tych terenach opady śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 25 cm, lokalnie 30 cm. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują od środy po południu do czwartku po południu.

Dodatkowo ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla pozostałych powiatów województwa śląskiego. Wystąpią opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do 12 cm. Dla powiatów woj. dolnośląskiego, w których obowiązują alerty drugiego stopnia przed opadami śniegu, IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi spowodowanymi przez zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h.

W nocy ze środy na czwartek również na drogach woj. lubuskiego może pojawić się oblodzenie. IMGW wydało dla tego regionu ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 stopni do minus 1 stopnia.

RadioZET.pl/IMGW/PAP