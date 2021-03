Prognoza pogody na piątek 19 marca. W Polsce południowo-wschodniej będą występować przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie -1 st. C na obszarach podgórskich, natomiast w pozostałej części kraju od 0 do 4 st. C. - poinformował rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Prognoza pogody na pierwsze dni astronomicznej wiosny (20 marca) nie zapowiada szybkiego ocieplenia. W piątek 19 marca napłynie do nas powietrze pochodzenia arktycznego. Nadal będzie pochmurno, ale pojawią się też większe przejaśnienia. "Cały czas będą występować przelotne opady śniegu, występujące w Polsce południowo-wschodniej" - wyjaśnił PAP rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Polska znajduje się pod wpływem potężnego wyżu Margarethe. Z północy płyną do nas zimne masy arktycznego powietrza. Wiadomo, że wyż będzie kształtować pogodę w Europie Środkowej przez ok. tydzień. Już we wtorek możliwe będą jednak pierwsze rozpogodzenia.

Prognoza pogody. Arktyczne powietrze napływa do Polski. Wyż Margarethe kształtuje pogodę

Opady śniegu wystąpią głównie w południowej części woj. mazowieckiego, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. "W górach tego opadu będzie najwięcej. Zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach dopada kolejnych 5 centymetrów śniegu" - powiedział Walijewski.

Maksymalna temperatura wyniesie -1 st. C na obszarach podgórskich, a w przeważającej części kraju będzie to od 0 do 4 st. C. Wiatr będzie nadal odczuwalny, nieco silniejszy na wybrzeżu i w górach. W porywach osiągnie on prędkość do 60 km/h. "Tam odczuwalna temperatura będzie niższa. Mogą wystąpić też zawieje i zamiecie śnieżne" - podkreślił Walijewski.

W nocy w kraju, szczególnie na północnym wschodzie w woj. mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim może wystąpić oblodzenie, a w centralnej Polsce mogą się pojawić mgły.

fot. WXCharts.com, FaniPogody.pl

W sobotę 20 marca zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu, głównie na wschodzie i południu. Temperatura maksymalna od 0 do 4 st., w rejonach podgórskich od -3 do 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych, od północnego zachodu kraju skręcający na zachodni i południowo-zachodni.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP