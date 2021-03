Wyraźna poprawa pogody. W dzień na termometrach do 7 stopni Celsjusza

Prognoza pogody na środę 10 marca 2021 roku. Jak podaje IMGW, północno-zachodnie i południowo-wschodnie krańce kontynentu oraz częściowo kraje nadbałtyckie są w zasięgu niżów. Pomiędzy nimi rozciąga się słabogradientowy obszar podwyższonego ciśnienia. Pogodę nad Polską kształtuje wspomniany obszar podwyższonego ciśnienia, jedynie na krańcach północnych zaznacza się strefa frontu chłodnego, związanego z płytkim niżem znad Łotwy. Pozostajemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego.

Według informacji przekazanych przez synoptyka Michała Ogrodnika, środa pod względem pogodowym będzie bardzo podobna do wtorku. Będzie dużo słońca, jedynie miejscami we wschodniej części kraju mogą pojawić się niegroźne chmury kłębiaste. Na południowym wschodzie kraju oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej spodziewane są przelotne opady śniegu. Prognozy mówią także o mroźnym poranku.

Prognoza pogody na 10 marca 2021 roku. Mroźny poranek i dużo słońca w ciągu dnia

"Przy takich spadkach temperatury w nocy, pomimo dużej ilości słońca, mróz utrzyma się do godz. 9 a lokalnie nawet 10. W dalszej części dnia na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie się utrzymywała powyżej zera. Niewielki mróz prognozowany jest jedynie na północnym wschodzie" - powiedział synoptyk IMGW-PIB Michał Ogrodnik.

Dodał, że na Podlasiu temperatura wyniesie w środę ok. -1 st. C, w centrum ok. 2 st. C, zaś na zachodzie w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 7 st. C.

Przez cała dobę mróz może utrzymywać się też na Podhalu, tam ok. -2 st. W dalszym ciągu prognozowany jest również słaby wiatr z kierunków zmiennych, jedynie nad morzem będzie on chwilami umiarkowany.

Jaka pogoda czeka nas w czwartek? Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, po południu na zachodzie z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w deszcz. Jedynie na krańcach wschodnich kraju bez opadów. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie około 10 mm; na Pomorzu Gdańskim przejściowo przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 0 st.C, 1 st.C na Podlasiu i Podhalu, około 3 st.C na południowym wschodzie, w centrum i na Pomorzu Gdańskim do 6 st.C, 8 st.C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, a nad morzem także silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 70 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, w szczytowych partiach gór do 100 km/h. Przy opadach śniegu wiatr powodować będzie zawieje, w górach także zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP