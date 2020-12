Prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, jedynie w obszarach podgórskich Beskidów początkowo, a w górach przez cały dzień zachmurzenie małe. Miejscami słabe opady deszczu, mżawki lub deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie również śniegu. Okresami opady mogą być marznące, powodujące gołoledź.

Wieczorem miejscami mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C na południowym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, na ogół południowy i południowo-wschodni, jedynie na północnym wschodzie, wschodni.

Pogoda. Marznące opady i gołoledź. IMGW ostrzega

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami opady deszczu, mżawki lub deszczu ze śniegiem, a okresami również śniegu. Opady lokalnie będą marznące, powodujące gołoledź.

W całym kraju liczne mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -3 st. C w rejonach podgórskich, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki, możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 2 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady deszczu, mżawki lub deszczu ze śniegiem. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna około 1 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami dla części województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wydał też ostrzeżenie dotyczące mgieł na Podkarpaciu.

Ostrzeżenie dotyczy 9 powiatów w województwie podkarpackim. Są to powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, przemyski, Przemyśl, sanocki. Ostrzeżenie dotyczy 5 powiatów województwa świętokrzyskiego. Są to powiaty: Kielce, kielecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW