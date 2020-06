Pogoda. Przerwa od burz i opadów. Na termometrach do 25 stopni

W niedzielę czeka nas spokojna aura, bez gwałtownych pogodowych zjawisk. Temperatura maksymalna od 17 st. Celsjusza; 19 st. na północnym wschodzie oraz nad morzem, około 22 st. w centrum, do 25 st. na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni.

IMGW informuje, że w Europie dominują niże, jedynie północny wschód i częściowo zachód kontynentu jest pod wpływem słabych wyżów. Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, tylko województwa północne są na skraju wyżu, którego centrum znad Skandynawii przemieszcza się nad Rosję. Na krańcach południowych kraju zaznacza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Z północnego wschodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, tylko początkowo południe kraju pozostanie w gorącej i wilgotnej masie powietrza.

Prognoza pogody na 14 czerwca 2020

W niedzielę w Polsce do wieczora zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami, głównie na południu oraz we wschodniej połowie kraju, duże i tam przelotne opady deszczu. Na obszarach podgórskich i w górach również burze, w ich trakcie prognozowana suma opadów do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. Celsjusza; 19 st. na północnym wschodzie oraz nad morzem, około 22 st. w centrum, do 25 st. na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu Wschodnim oraz w Karpatach początkowo duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. W kotlinach sudeckich lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 st. w Kotlinie Kłodzkiej i 10 st. na Podhalu oraz na północy do 14 st., 15 st. na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków północnych.

W niedzielę w Warszawie do wieczora zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Niewielka możliwość słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. W nocy w stolicy pogodnie. Temperatura minimalna 13 st. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych.

