Jak informuje IMGW Europa Zachodnia jest częściowo pod wpływem Wyżu Azorskiego, a drugi słaby wyż będzie mieć centra nad Polską i Rumunią. Ośrodki niżowe są obecne nad południową Norwegią i zachodnią Rosją. Polska jest pod wpływem wyżu, ale od zachodu stopniowo nasuwa się płytka zatoka niżowa znad Niemiec. Jesteśmy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, ale od południowego zachodu zaczyna napływać cieplejsza masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Prognoza pogody na wtorek 14 lipiec 2020

We wtorek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami na północy i wschodzie wzrastające do dużego i tam miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st., 20 st. na wschodzie, 22 st., 23 st. w centrum do 25 st. na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich Karpat temperatura maksymalna około 16 st. Wiatr przeważnie słaby, w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej zmienny z przewagą kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 8 st., 9 st. na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, 11 st., 13 st. w centrum, do 14 st., 15 st. na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 22 st. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie małe, tylko początkowo umiarkowane. Temperatura minimalna 12 st. Wiatr słaby, zmienny.

RadioZET.pl/PAP