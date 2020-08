Prognoza pogody: Jak informuje IMGW, Europa zachodnia oraz częściowo środkowa, północna i południowo-wschodnia jest w zasięgu niżów, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują układy wysokiego ciśnienia. Nad Polską rozbudowuje się wał wyżowy, jedynie wschodnia część kraju znajduje się pod wpływem zatoki płytkiego niżu znad Ukrainy. Jesteśmy w ciepłej polarnej morskiej masie powietrza, wilgotnej na wschodzie i suchszej na zachodzie i w centrum kraju.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie oraz miejscami w centrum umiarkowane, okresami duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu. We wschodnich województwach możliwe burze z opadem do 20 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C nad morzem, 27 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie; w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie od 21 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na zachodzie kraju skręcający na południowy, na Podlasiu północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na 20 sierpnia 2020 roku

W nocy zachmurzenie małe, jedynie na północy okresami umiarkowane lub duże. Na krańcach północno-wschodnich początkowo możliwe zanikające opady deszczu. Nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 14 st. C do 19 st. C, w województwach południowych i wschodnich od 10 st. C do 14 st. C. Wiatr słaby, na wschodzie zmienny, na pozostałym obszarze, południowy.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

RadioZET.pl/PAP/IMGW