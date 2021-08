Prognoza pogody 26 sierpnia. IMGW: miejscami burze, a w Tatrach śnieg

Duże zachmurzenie w całym kraju i miejscami burze - tak w skrócie można opisać prognozę pogody na 26 sierpnia. Termometry pokażą od 14 do 20 stopni Celsjusza. W Tatrach spodziewany jest deszcz ze śniegiem.

IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poinformował w czwartek, że Polska znajduje się w zasięgu niżu znad Południowego Bałtyku, w strefie frontów atmosferycznych. Do Polski napływa chłodne powietrze polarne morskie.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Liczne przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze (jedynie na wschodzie nie są spodziewane). Wysokość opadów, zwłaszcza burzowych, do około 15 mm.

Pogoda 26 sierpnia. Pochmurno w całej Polsce

Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu do 17 stopni Celsjusza, na przeważającym obszarze 19 stopni Celsjusza i na krańcach południowo-wschodnich 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru około 65 km/h. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem.

Z intensywniejszymi opadami muszą się liczyć mieszkańcy pasa centralnego kraju od Pomorza Środkowego przez Kujawy i Łódź, aż po Dolny Śląsk. We wschodniej części kraju wiatr będzie miał kierunek jeszcze południowy, ale na zachodzie ten kierunek będzie się zmieniał na północno-zachodni, a nad samym morzem na kierunek północny.

- Będzie raczej chłodno - przekazała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, w rozmowie z PAP. Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 20 stopni na Zamojszczyźnie. W centrum kraju około 17-18 stopni Celsjusza.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na krańcach zachodnich i wschodnich Polski. Na południu początkowo zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów na zachodnim wybrzeżu do 10 mm.

Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m, zwłaszcza w centrum i na północy kraju. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12 stopni Celsjusza, w obszarach podgórskich od 6 do 9 stopni Celsjusza, najcieplej na Helu: około 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk