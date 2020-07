Prognoza pogody na 7.07.2020: we wtorek czeka nas zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na pomorzu i wybrzeżu możliwe burze. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C.

IMGW informuje, że Europa północna i południowo-wschodnia są w zasięgu niżów i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu wyżu znad Atlantyku. Polska znajduje się na skraju wyżu znad Atlantyku. Z zachodu napływa powietrze polarno-morskie.

Prognoza pogody na wtorek 7.07.2020

We wtorek będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Na Podkarpaciu prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy z wtorku na środę w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C na przeważającym obszarze, w województwach wschodnich od 8°C do 9°C. Chłodniej na Podhalu, około 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

