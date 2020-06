Pogoda. Kolejny burzowy dzień. W wielu miejscach ulewny deszcz i grad

We wtorek 9 czerwca 2020 roku czeka nas kolejny burzowy dzień. W wielu miejscach burzom towarzyszyć będzie ulewny deszcz i grad. Temperatura maksymalna od 16°C,19°C na Pomorzu, Warmii i w kotlinach górskich, około 20°C, 23°C na przeważającym obszarze kraju, do 25°C, 27°C na krańcach wschodnich.

IMGW informuje, że nad zachodnią Europą dominuje wyż znad Atlantyku. Reszta kontynentu jest w zasięgu niżów. Zachodnia część Polski znajduje się na skraju wyżu znad Atlantyku, a wschodnia w zasięgu oddziaływania pofalowanego frontu chłodnego związanego z niżem znad Morza Barentsa. Zachodnia część kraju pozostaje w chłodniejszej i wilgotnej, a wschodnia część, w cieplejszej i także wilgotnej masie powietrza polarno-morskiego.

We wtorek na północnym zachodzie pogodnie i bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej części kraju - na wschód od Kotliny Kłodzkiej, łódzkiego, Zatoki Gdańskiej przelotne opady deszczu i burze, na wschodnich krańcach możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm.

Prognoza pogody na 9 czerwca 2020 roku

Temperatura maksymalna od 16°C,19°C na Pomorzu, Warmii i w kotlinach górskich, około 20°C, 23°C na przeważającym obszarze kraju, do 25°C, 27°C na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie lokalne rozpogodzenia. Na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i burze, po północy zanikające. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 8°C do 12°C na zachodzie i w centrum, a na wschodzie od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, pod wieczór niewielka możliwość burzy. Temperatura maksymalna około 23°C. Wiatr na ogół słaby, w czasie burzy w porywach do 65 km/h, północny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 15°C. Wiatr na ogół słaby, północny.

