Prognoza pogody na czwartek 27 sierpnia: Niemal w całej Polsce opady deszczu, a miejscami burze. Temperatura od 17°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody: Jak informuje IMGW Europa północna, wschodnia i częściowo środkowa oraz Wyspy Brytyjskie obejmują niże. Reszta kontynentu znajduje się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkiem nad zachodnią Rosją. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie wyniesie 993 hPa i będzie rosło.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami na północy, wschodzie i w centrum kraju burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, lokalnie możliwe około 30 mm. Bez opadów na krańcach południowych. Temperatura maksymalna od 17 st. do 22 st.. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, miejscami na pomorzu i w Polsce północno wschodniej do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h.

Prognoza pogody na czwartek 27 sierpnia

W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie na ogół małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie zanikające burze. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 10 st. do 13 st., w rejonach podgórskich oraz miejscami na Kielecczyźnie od 5 st. do 9 st., na wybrzeżu od 11 st. do 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, z kierunków zachodnich. W Tatrach początkowo porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW