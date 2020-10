Prognoza pogody na wtorek 20 października: Przed południem liczne mgły ograniczające widzialność do 100 m. Wiatr okresami będzie dość silny, w porywach do 60 km/h na południowym zachodzie, a na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h. Na termometrach od 8°C do 13°C.