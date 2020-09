Prognoza pogody: Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje wyż znad Morza Północnego. Ośrodki niżowe są nad Atlantykiem, Morzem Jońskim oraz w rejonie Zatoki Fińskiej. Nad Polską rozbudowuje się klin wyżowy. Z północy napływa chłodne powietrze polarno-morskie.

W czwartek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu, wschodzie i północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C, 16°C na północy i miejscami w obszarach podgórskich do 20°C, 21°C na południu.

Prognoza pogody na czwartek 17 września

Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h; na północy kraju oraz w szczytowych partiach Karpat miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h; w Pomorskiem na wybrzeżu dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, północny i północno-zachodni.

W nocy z czwartku na piątek na zachodzie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na wschodzie umiarkowane, miejscami duże. W Tatrach początkowo możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Lokalnie na północnym zachodzie i w centrum utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 3°C, 5°C na zachodzie do 6°C, 9°C na wschodzie, cieplej nad morzem, od 10°C do 13°C; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około 0°C. Wiatr słaby, na wschodzie miejscami umiarkowany, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna około 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW