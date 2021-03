Prognoza pogody. W czwartek w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem oraz śniegu na północy i południu kraju, ale powinno być ich już mniej. Wiatr także osłabnie, ale nadal będzie wiał z kierunków północnych. Polska znajduje się w strefie przejściowej pomiędzy niżem Marius znad Krymu a wyżem Margarethe znad Atlantyku.

"Na południu kraju lokalnie mogą wystąpić burze, ale nie będą one silne" - powiedział rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Zaznaczył też, że w czwartek po południu zacznie padać śnieg na Pomorzu i w związku z tym synoptycy mogą wydawać ostrzeżenia meteorologiczne.

Prognoza pogody na czwartek 18 marca. IMGW: śnieg, deszcz ze śniegiem, a lokalnie burze

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie kraju, do około 5 stopni Celsjusza na zachodzie. Z kolei na krańcach północno-wschodnich spadnie poniżej zera. "W rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej. Tam termometry pokażą od -1 do 2 st. C" - wyjaśnił Grzegorz Walijewski.

Dodał, że w czwartek wiatr będzie nadal silny w górach, w porywach do 60 km/h, ale już w pozostałej części kraju słaby i umiarkowany.

Jak podało IMGW, w nocy z czwartku na piątek temperatura wyniesie natomiast od -3 st. C do 0 st. C, a na Podhalu może spaść do około -7 st. C.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW