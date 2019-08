Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak podaje Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej, Polska jest pod wpływem wyżu z centrum przemieszczającym się znad zachodniej granicy nad północny wschód. Z zachodu napływa chłodna masa powietrza polarnego.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Rano gdzieniegdzie utrzymają się ograniczające widzialność do 400 metrów mgły i niskie chmury.

Po południu na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20-21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 25-26 stopni Celsjusza miejscami na zachodzie.

Chłodniej na terenach podgórskich i miejscami nad morzem: 19-20 stopni Celsjusza. Wiatr w południowej połowie Polski słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków wschodnich, poza tym słaby, zmienny.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie wolno spadało.

fot. Pogodynka.pl/IMGW

Prognoza pogody w nocy z czwartku na piątek

W nocy zachmurzenie na ogół małe, tylko na południowym wschodzie umiarkowane i duże, początkowo miejscami opady deszczu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza, chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich - od 8 do 11 stopni Celsjusza, cieplej miejscami nad morzem - od 14 do 17 stopni Celsjusza.

Wiatr przeważnie słaby, z kierunków wschodnich i południowych.

RadioZET.pl/PAP