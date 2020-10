Prognoza pogody na czwartek 8 października: Polska pod wpływem niżu Brigitte znad Morza Norweskiego. Temperatura maksymalna od 13°C na południowym wschodzie do 17°C na północnym wschodzie; w obszarach podgórskich od 10°C do 13°C. Wysoko w Tatrach opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. IMGW ostrzega przed mgłą na północnym-wschodzie kraju i intensywnym deszczem na południu.

Prognoza pogody: Jak informuje IMGW Europa Północna oraz Bałkany są pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Polska jest pod wpływem niżu Brigitte znad Morza Norweskiego i związanego z nim deszczowego frontu atmosferycznego postępującego od zachodu na wschód kraju.

IMGW ostrzega w czwartek rano przed gęstą mgłą w siedmiu powiatach województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz przed intensywnymi opadami deszczu w południowej części woj. małopolskiego.

Prognoza pogody na czwartek 8 października

W czwartek będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, zwłaszcza pod wieczór na zachodzie. Miejscami opady deszczu, jedynie na Podkarpaciu jeszcze o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 15 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 13°C na południowym wschodzie do 17°C na północnym wschodzie; w obszarach podgórskich od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich, pod wieczór skręcający na zachodzie na południowy.

W nocy z czwartku na piątek na zachodzie i północy zachmurzenie duże, na północnym wschodzie w pierwszej połowie nocy z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze pogodnie. W północno-zachodniej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Na wschodzie i południu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 5°C na południowym wschodzie, 9°C w centrum, do 12°C na zachodzie; w obszarach podgórskich Beskidów od 3°C do 5°C, choć lokalnie w kotlinach górskich spadek temperatury do 1°C. Wiatr słaby, od zachodu wzmagający się do umiarkowanego, a nad morzem dość silnego, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni, jedynie początkowo na wschodzie zachodni.

IMGW ostrzega przed mgłą i intensywnym deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że gęsta mgła może występować w powiatach: ełckim, gołdapskim, oleckim, augustowskim, sejneńskim, suwalskim i w Suwałkach.

"W ciągu najbliższych godzin na wskazanym obszarze będą utrzymywały się mgły powodujące ograniczenie widzialności lokalnie do 100-200 m" – ostrzega IMGW.

IMGW informuje także o możliwych intensywnych opadach deszczu na południu kraju w powiatach: żywieckim, suskim, nowotarskim, myślenickim, limanowskim, tatrzańskim, nowosądeckim i w Nowym Sączu.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór rozpogodzenia. Temperatura maksymalna 16°C. Wiatr słaby, zachodni, pod wieczór skręcający na południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 8°C. Wiatr słaby, początkowo południowo-zachodni, potem południowy.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW