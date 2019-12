Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW Europa Zachodnia i Południowa znajduje się pod wpływem wyżów, na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże. Polska jest na skraju niżu znad Morza Barentsa. Z północy na południe kraju przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo na południu, a po południu na Pomorzu. W całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na wschodzie, także deszczu ze śniegiem, a lokalnie w obszarach podgórskich i górach śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. na południu, około 4 st. na przeważającym obszarze, do 7 st. miejscami na wybrzeżu i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na morzem okresami silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 80 km/h, na krańcach północnych do 75 km/h, w głębi lądu do 70 km/h. W górach wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże oraz słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5 st. w rejonach podgórskich i od -2 st. do 0 st. na przeważającym obszarze kraju oraz do 4 st. na wybrzeżu wschodnim. Wiatr przeważnie umiarkowany, stopniowo od zachodu słabnący, na wschodzie i wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 60 km/h, na północnym wschodzie do 65 km/h, wysoko w Karpatach do 90 km/h i tam zamiecie i zawieje śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr na ogół dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni, pod wieczór północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, jedynie początkowo duże. Temperatura minimalna 0 st. Wiatr początkowo dość silny, w porywach do 60 km/h, później umiarkowany, porywisty, północno-zachodni, nad ranem zachodni.

RadioZET.pl/PAP