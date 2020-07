Prognoza pogody na sobotę 25 lipca 2020: Dzień słoneczny, więcej chmur na południu i tam miejscami przelotny deszcz, możliwe też burze. W czasie burz opady deszczu do 15 mm, porywy wiatru do 65 km/h. Pokropić może też nad Zatoką Gdańską. Temperatura maksymalna od 23 st. na północy, około 25 st. w centrum, do 29 st. na południu.

Prognoza pogody: Jak informuje IMGW, Europa północno-wschodnia, częściowo centralna oraz zachodnie krańce kontynentu są pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska wschodnia jest na skraju niżu z ośrodkiem głównym w rejonie Wysp Brytyjskich i wtórnym nad Zatoką Botnicką. Na wschodzie i południu zaznacza się front okluzji związany z niżem znad Zatoki Botnickiej. Od zachodu zaczyna rozbudowywać się klin Wyżu Azorskiego. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody na sobotę 25 lipca 2020

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami na południu i wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Słabe opady deszczu także nad morzem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. na północy, około 25 st. w centrum, do 29 st. na południu; chłodniej nad morzem, w rejonie Zalewu Wiślanego i w rejonach podgórskich od 19 do 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach południowych i zachodnich słabe opady deszczu. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 10 st. na północnym wschodzie do 17 st. miejscami na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna około 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 15 st. Wiatr słaby, wschodni.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW