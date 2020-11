Prognoza pogody. W niedzielę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego, a na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi z północnego zachodu rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, na północy przelotne. Na północnym wschodzie rano możliwy deszcz ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 3 st. C na południowym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 10 st. C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat od 1 st. C do 3 st. C. W północnej połowie kraju temperatura maksymalna wystąpi wieczorem. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny od 35 km/h do 40 km/h, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach i na wybrzeżu porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 75 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat i na północy kraju do 65 km/h.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Niewielkie ocieplenie

Od poniedziałku 23 listopada czeka nas co najmniej kilkudniowe ocieplenie. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na wschodzie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Różnica ciśnienia miedzy wyżami z południa a niżami z północy sprzyjać będzie silnemu wiatrowi. Na wybrzeżu może to być nawet do 60-70 km/h.

Równie pogodnie zapowiada się wtorek. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na wschodzie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany. Od wtorku zacznie wzrastać jednak skłonność do nocnych przymrozków. Noce będą już znacznie chłodniejsze niż dotychczas.

W środę na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Z kolei w czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku.

RadioZET.pl/ TVN Meteo/ Wirtualna Polska/ IMGW