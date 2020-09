Prognoza pogody: Jak informuje IMGW przeważający obszar Europy znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Wyspami Brytyjskimi i Litwą. Północ i południe Europy jest pod wpływem niżów. Polska jest w zasięgu wyżu znad Atlantyku. Napływa przetransformowane powietrze polarne morskie. Niewielki spadek ciśnienia.

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe, tylko gdzieniegdzie na północy kraju umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 st. do 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę 20 września 2020

W nocy zachmurzenie małe, tylko miejscami na północnym wschodzie umiarkowane. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 4 st. do 9 st.; chłodniej w kotlinach sudeckich i lokalnie na Nizinie Szczecińskiej od 2 st. do 3 st. oraz cieplej na Półwyspie Helskim od 10 st. do 12 st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich.

W niedzielę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW