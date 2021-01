Miejscami intensywne opady śniegu. Na termometrach 5 stopni na minusie

Prognoza pogody na niedzielę. Jak informuje IMGW nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Północne regiony Polski znajdują się na skraju niżu z rejonu Zatoki Fińskiej, nad pozostałym obszarem kraju rozbuduje się słaby klin wyżowy. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę na wschodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady śniegu. Na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 10 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -5 st. do -1 st., na wybrzeżu około 0 st. Wiatr na południu i południowym zachodzie na ogół słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę 31 stycznia. IMGW ostrzega przez intensywnymi opadami śniegu

W nocy na północy oraz na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady śniegu. Na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 10 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Miejscami na południu, wschodzie oraz w centrum kraju marznące mgły, ograniczające widzialność lokalnie do 100 m. Temperatura minimalna od -16 st., -15 st. na południu, około -11 st. w centrum do -6 st., -5 st. na północny, na wybrzeżu około -3 st.; w kotlinach karpackich spadek temperatury do -18 st. Na północy i północnym wschodzie wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni, lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na pozostałym obszarze wiatr na ogół słaby, zmienny.

Meteorolodzy wydali w niedzielę rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. W kilkunastu północnych powiatach woj. pomorskiego do wtorkowego poranka prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 15 cm.

IMGW ostrzega też przed wysokim stanem wody na Bugu. Wydano w tej sprawie ostrzeżenia drugiego stopnia. Na rzece tej w rejonie Wyszkowa przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego, spowodowany piętrzeniem lodowym.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW