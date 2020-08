Prognoza pogody: Jak informuje IMGW Europa Wschodnia i częściowo Zachodnia jest pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze dominują niże. Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Białorusi, jedynie na południowym zachodzie zaznacza się obecność płytkiego niżu z linią zbieżności. Nadal pozostajemy w przetransformowanym powietrzu polarnym morskim, na północnym wschodzie chłodniejszym, na południowym zachodzie cieplejszym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i zacznie lekko spadać.

Prognoza pogody na piątek 14 sierpnia 2020 roku

W piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i zachodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, a na obszarach podgórskich i w górach również burzami. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm, na Dolnym Śląsku do 20 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 24 st., 25 st. na wschodzie i obszarach podgórskich do 30 st. miejscami na zachodzie, tylko nad morzem około 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na wschodzie, w centrum i na północy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami, głównie początkowo, duże. Na zachodzie oraz południu przelotne opady deszczu, na obszarach podgórskich i w górach również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm, na Dolnym Śląsku do 15 mm. Temperatura minimalna od 11 st., 13 st. na wschodzie i obszarach podgórskich do 17 st., 18 st. na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Aktualna prognoza pogody

W piątek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 29 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 16 st. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni i wschodni.

RadioZET.pl/PAP