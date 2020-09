Prognoza pogody na piątek 4 września: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu a na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C. Miejscami może jednak zagrzmieć.

Prognoza pogody na dziś: Jak informuje IMGW, północna i częściowo środkowa Europa jest pod wpływem rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Również krańce południowo-wschodnie są pod wpływem niżu. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują wyże. Polska jest w zasięgu płytkiej zatoki niżowej z układem frontów atmosferycznych, tylko południowo-wschodnia część kraju pozostaje pod wpływem klina wyżowego. Przejściowo napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami z przelotnymi opadami deszczu, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura maksymalna od 19 do 23 st., chłodniej w kotlinach górskich do 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na piątek 4 września 2020 roku

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Jedynie w pasie województw południowych zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Nad ranem na północnym wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 12 do 15 st., nieco chłodniej w górach od 8 do 10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W piątek w Warszawie zachmurzenie początkowo małe, około południa wzrastające do umiarkowanego i dużego, po południu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna 15 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW