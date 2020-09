Słoneczny początek tygodnia. Na termometrach nawet 30 stopni Celsjusza

Prognoza pogody na 14 września 2020: Poniedziałek w większości kraju zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna od 20 st.C na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu, około 25 st.C w centrum, do 30 st.C na lokalnie południowym zachodzie. Wiatr na południu, zachodzie i w centrum przeważnie słaby, zmienny, poza tym słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody: Jak informuje IMGW Europa Północna i Wschodnia znajduje się pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem rozległego wyżu znad północnych Karpat. Polska jest w zasięgu wyżu, którego centrum znad Austrii przemieści się nad południową Polskę. Z południowego zachodu zaczyna napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W poniedziałek zachmurzenie małe, na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowane, miejscami duże. Na Pomorzu Wschodnim możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st.C na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu, około 25 st.C w centrum, do 30 st.C na lokalnie południowym zachodzie. Wiatr na południu, zachodzie i w centrum przeważnie słaby, zmienny, poza tym słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na poniedziałek 14 września 2020 roku

W nocy zachmurzenie przeważnie małe, tylko na północnym zachodzie okresami umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st.C na wschodzie i południowym wschodzie do 15 st.C na zachodzie i nad samym morzem; w miejscowościach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do 7 st.C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych, tylko na południowym wschodzie zmienny.

W poniedziałek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 26 st.C. Wiatr słaby, zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna 13 st.C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na południowy.

RadioZET.pl/PAP/IMGW