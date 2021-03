We wtorek bardzo słonecznie i ciepło. Na termometrach nawet 12-13 stopni

Prognoza pogody na wtorek 2 marca. Dużo słońca w południowej połowie kraju, a na północy nieco więcej chmur. Słaba mżawka może popadać tylko na wschodzie Jak przekazała PAP meteorolog z IMGW we wtorek rano należy spodziewać się mgieł. Na północy, na wschodzie i lokalnie w centrum w kraju sporo chmur, ale potem powinno się gdzieniegdzie rozpogadzać. Natomiast na zachodzie i na południu ogólnie powinno być słonecznie i bardzo ciepło.

"Na zachodzie i północnym-zachodzie temperatura wyniesie nawet do 12-13 stopni Celsjusza, a w centrum około 7-8 stopni" - powiedziała Ewa Łapińska. Dodała, że najchłodniej będzie na północy i północnym wschodzie. Tam termometry pokażą od 4 do 6 stopni Celsjusza.

"W rejonach, gdzie będą się utrzymywały gęste chmury, czyli na północy i na północnym wschodzie może występować przez chwilę niewielka mżawka" - podała meteorolog.

Wiatr będzie wiał na południu słaby, a na północy umiarkowany, chwilami porywisty.

Z kolei jak podało IMGW, w nocy z wtorku na środę ponownie dużo mgieł, szczególnie na północy i wschodzie. Będą one ograniczały widzialność do 100 metrów. Miejscami utrzymają się one do godzin przedpołudniowych w środę.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP