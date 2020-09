Prognoza pogody: Jak informuje IMGW północna i częściowo wschodnia Europa jest w zasięgu niżu znad Skandynawii, w strefie frontów atmosferycznych. Południowo wschodnia w zasięgu niżu znad Krymu. Pozostałe rejony kontynentu znajdują się w obszarze wysokiego ciśnienia. Polska południowo-wschodnia jest w obszarze podwyższonego ciśnienia, w ciepłym powietrzu polarno-morskim. Pozostały obszar kraju znajduje się w zasięgu niżu znad Skandynawi, a z zachodu na południowy wschód będzie przemieszczać się układ frontów atmosferycznych, za którymi napłynie chłodniejsze powietrze.

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z opadami deszczu. Na Pomorzu opady o natężeniu umiarkowanym. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju po Mazury i Podlasie burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie do 30 mm.

Prognoza pogody na sobotę 5 września 2020

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 22°C do 27°C, miejscami na południu 28°C; chłodniej na północnym zachodzie i północy od 17°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i tu możliwy przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu; na wschodzie lokalnie burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm na Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej. Temperatura minimalna od 10°C do 15°C; chłodniej na Mazurach, Suwalszczyźnie i Pomorzu od 8°C do 9°C, ale lokalnie na Mazurach około 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty,z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w sobotę dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach do 20 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna 25°C. Wiatr słaby, okresami wzmagający się do umiarkowanego, w czasie burz w porywach do 80 km/h, lokalnie możliwe porywy dochodzące do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW