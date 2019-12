Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W środę na północy, zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, rano lokalne mgły z widzialnością do 300 m. Temperatura maksymalna od 7°C na północnym wschodzie, około 9°C, 10°C w centrum i nad morzem do 14°C lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, tylko na Podkarpaciu okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Na krańcach północnych i na południu wiatr porywisty. Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h, na Podkarpaciu do 70 km/h, w Tatrach do 100 km/h, Beskidach do 110 km/h.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Na wschodzie okresami słabe opady deszczu. Miejscami w całym kraju mgły ograniczające widzialność do 200 m, na południu lokalnie do 100 m. Mgły na północy kraju lokalnie będą marznące, osadzające szadź i powodujące śliskość. Temperatura minimalna od -1°C na północy i 0°C lokalnie w terenach podgórskich do 5°C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z południa i zachodu.

W Warszawie w środę zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże i okresami możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna 3°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/ PAP