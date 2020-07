W piątek w większości kraju czeka nas pogodna aura. Temperatura maksymalna od 22°C do 27°C, tylko na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 17°C do 21°C. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody na dziś: Jak informuje IMGW Europa zachodnia oraz wschodnia znajdują się w zasięgu niżów z ośrodkami w rejonie Islandii oraz nad północno-zachodnią Rosją wraz z układami frontów atmosferycznych. Od Skandynawii przez Europę środkową po Półwysep Apeniński rozciąga się obszar słabego wyżu. Pogodę w Polsce kształtuje wspomniany wyż, jedynie na północnym wschodzie kraju zaznacza się wpływ niżu znad Rosji. Pozostajemy w polarno-morskiej masie powietrza.

W piątek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 27°C, tylko na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 17°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, gdzieniegdzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h.

Prognoza pogody na piątek 31 lipca 2020 roku

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie na ogół małe, tylko na wschodzie okresami umiarkowane. Na Mazurach i Podlasiu przelotne opady deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10°C do 15°C, a na Helu do 16°C; chłodniej w rejonach podgórskich: od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.

W Warszawie w piątek zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna około 23°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 13°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

