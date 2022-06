Przed nami radykalna zmiana pogody. Uderzenie ciepła, nawet 23 stopnie Celsjusza

W czwartek 2 czerwca szykuje się duża zmiana pogody w Polsce. W ciągu dnia najcieplej powinno być na południowym wschodzie - tam termometry wskażą do 23 st. C. Rano możliwy deszcz na wschodzie i północy kraju, nie powinno za to padać na zachodzie. Na północy południu możliwe burze z porywami wiatru do 65 km/h - powiedziała PAP Ilona Bazyluk, synoptyk IMGW.