Silny mróz da o sobie znać już w trakcie najbliższej nocy. IMGW ostrzega przed skrajnym mrozem - synoptycy przewidują, że miejscami temperatura spadnie do minus 25 stopni Celsjusza.

„Uważajcie na siebie i zwracajcie uwagę na innych” – zaapelowało tuż po alercie IMGW Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RCB ostrzega: Mróz do -25 stopni Celsjusza

IMGW już wcześniej ostrzegło przed silnym mrozem, intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Przypomnijmy, w weekend Polskę nawiedza śnieżny front szkwałowy, który przykryje większość kraju grubą warstwą śniegu.

Miejscami pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 40 cm. Najdłużej będzie padać w południowej Polsce, ale mróz będzie najmocniej odczuwalny na wybrzeżu, z uwagi na silny wiatr.

"Silny wiatr z kierunków północnego i zachodniego w połączeniu z opadami śniegu stwarzać będą spore zagrożenie. Szczególnie mocno powieje na wybrzeżu. Tam wydano ostrzeżenia 2 stopnia - podał IMGW. Osiągnie on średnią prędkość od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h z kierunków północnych.

