Silne burze z gradem i ulewy. IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia

Burze z gradem mogą pojawić się w sobotę w całym woj. pomorskim oraz części woj. warmińsko-mazurskiego (pow. braniewski, w Elblągu i pow. elbląskim), kujawsko-pomorskiego (pow. sępoleński, świecki i tucholski), wielkopolskiego (pow. pilski i złotowski) i zachodniopomorskiego (wszystkie powiaty poza gryfińskim, pyrzyckim i myśliborskim). IMGW wydało w tych regionach alerty I stopnia.

Burzom, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Ostrzeżenia I stopnia

Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w kilku powiatach województwa podkarpackiego. Ostrzeżenie dotyczy powiatów bieszczadzkiego, leskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, sanockiego, przemyskiego oraz Przemyśla.

Na tym terenie prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Suma opadów może wynieść od 25 mm nawet do 50 mm. Synoptycy informują, że weekend i najbliższe kilka dni będą deszczowe. - Wystąpią przelotne opady deszczu, będzie wilgotno i chłodno w całym kraju – powiedziała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu wystąpią w całym kraju. Lokalnie w zachodniej połowie kraju burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na zachodzie, 16 w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Wiatr południowo-zachodni, zachodni, umiarkowany i dość silny porywisty do 60 km/h na północy.

W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie całkowite z opadami deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie, 9 w centrum i 10 na północnym zachodzie. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, dość silny i porywisty do 45 km/h.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Jacek Buraczewski