Do godzin przedpołudniowych w Polsce wschodniej i południowej obowiązują alerty IMGW przed silnym deszczem i możliwymi burzami. Przeważają ostrzeżenia drugiego stopnia, które dotyczą pasa od Białegostoku, przez okolice Warszawy, Radom i Kielce, po Tarnów i Nowy Sącz.

Silne deszcze z burzami wystąpią w środę 6 lipca przed południem w znacznej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już we wtorek wieczorem wydał w tej sprawie alerty pierwszego oraz drugiego stopnia.

We wschodniej Polsce prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, ale okresami silnym. Spadnie od 30 mm do 50 mm wody na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy jest również grad.

Silny deszcz z burzami. Znaczna część Polski w strefie alertów

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy woj. podkarpackiego, woj. lubelskiego, dużej części woj. podlaskiego, wschodniej części woj. małopolskiego i świętokrzyskiego oraz południowej i wschodniej części woj. mazowieckiego. Obowiązuje w środę do godz. 11.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy obszarów w pasie od Skierniewic, przez Warszawę, Ostrołękę po Augustów. Traci ono ważność po godz. 8 rano.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl