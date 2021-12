Silny mróz w drugi dzień świąt. IMGW wydał ostrzeżenia

Tegoroczne święta są białe i bardzo zimne. Mróz nie odpuści także w niedzielę, kiedy nad Polską będzie się kształtował wyż z masami arktycznego powietrza.

Mróz w drugi dzień świąt. IMGW wydaje ostrzeżenia

- Strefa wysokiego ciśnienia zapewni niemal w całym kraju słoneczną pogodę, ale arktyczne powietrze, które już napłynęło do nas z północy Europy, da o sobie znać niskimi temperaturami - poinfirmowała PAP Ewa Łapińska, synoptyk IMGW-PIB.

- W niedzielę tylko na północnych krańcach Polski będzie nieco więcej chmur, z których może spaść symboliczny śnieg. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od minus 8 stopni Celsjusza w miejscowościach podgórskich, przez 4-5 stopni mrozu na przeważającym obszarze kraju, do minus 1-2 stopni nad samym morzem - dodała.

Noc z 25 na 26 grudnia był mroźna. Na stacji synoptycznej w Pile temperatura spadła do -25 st. Odnotowano od -17,3 stopni Celsjusza w Kielcach do -1,2 st. C na stacji synoptycznej w Helu.

W dzień również będzie bardzo zimno. Temperatura może spaść do -25 stopni. Wydano alerty przed silnym mrozem. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubuskim, dolnośląskim, śląskim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim. Alerty są ważne do poniedziałku rano.

RadioZET.pl/IMGW/PAP